Роналду требует от «Ювентуса» €20 млн

Португальский нападающий Криштиану Роналду потребовал от туринского "Ювентуса" выплатить ему €20 млн компенсации, сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, до своего ухода из туринской команды Роналду заключил соглашение, подписанное во время пандемии коронавирусной инфекции, сумма которого составила €19.9 млн. При этом о сделке нигде не сообщалось официально.

Примечательно, что Роналду решил потребовать свои деньги в скором времени после того, как руководство "Ювентуса" во главе с президентом Андреа Аньелли подало в отставку на фоне расследования прокуратуры о финансовых махинациях.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.