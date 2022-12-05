Тренер сборной Испании Энрике покинет свой пост

Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после окончания чемпионата мира - 2022. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника, главным претендентом на должность наставника национальной команды Испании является Марселино Тораль, ранее занимавший должности тренера в "Севилье", "Валенсии", "Вильярреале" и "Атлетике".

Отметим, что Луис Энрике работает в сборной Испании с 2019 года.

В матче 1/8 финала испанская команда встретится с Марокко. Встреча пройдет 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по бакинскому времени.