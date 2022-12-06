ЧМ-2022: Определилась третья пара четвертьфиналистов

Завершились ещё два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в которых определились два четвертьфиналиста турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, ими стали национальные команды Хорватии и Бразилии, которые встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022. Игра состоится 9 декабря на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне. Начало встречи - в 19:00 по Баку.

Сборная Хорватии провела матч 1/8 финала чемпионата мира - 2022 с национальной командой Японии. В основное время встречи команды забили по одному голу и не смогли определить победителя в дополнительное время. В серии пенальти успешнее оказались хорваты - 3:1.

В другом матче этой стадии турнира сборная Бразилии уверенно обыграла другую азиатскую команду - Южную Корею. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу южноамериканской сборной.