Карабаху предрекли выход в финал Лиги конференций

Бывший форвард азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Рейналдо оценил для azerisport.com шансы команды в Лиге конференций, передает Day.Az.

"Я играл в Бельгии и знаю их футбол. Думаю, "Карабах" сыграет против хорошей команды. Очень хочу, чтобы они победили "Гент". Также хотелось бы, чтобы в следующем году "Карабах" вернулся в Лигу чемпионов. У команды есть шансы в Лиге конференций. Может, взять кубок будет сложно, но до финала она в состоянии добраться.

Я бы с удовольствием приехал в Баку вместе с сыном посмотреть игру "Карабаха". Я также соскучился по болельщикам, которые любили и поддерживали меня", - отметил Рейналдо.

