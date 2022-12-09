Роналду огорчил болельщиков Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попадет в стартовый состав команды на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре против марокканцев, сообщает португальская газета A Bola, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, как и в игре 1/8 финала со швейцарцами, место в стартовом составе займет форвард Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и помог команде одержать победу с разгромным счетом 6:1.

СМИ ранее сообщали, что Роналду был в бешенстве после решения главного тренера Фернанду Сантуша оставить его в запасе на матч со сборной Швейцарии. Футболист до этого уже проявлял недовольство слишком ранней, по его мнению, заменой в поединке с корейцами в заключительной игре группового раунда ЧМ-2022.

Капитан национальной команды якобы пригрозил тренеру отъездом с турнира в Катаре. Впоследствии Федерация футбола Португалии выступила с официальным опровержением этой информации, заявив, что Роналду никогда не выдвигал ультиматумов на мировом первенстве в Катаре.