Роналду переходит в мадридский "Реал"?

Португальский футболист Криштиану Роналду тренируется на базе "Реал Мадрида" в пригороде испанской столицы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Relevo.

По данным портала, футболисту выделили отдельное поле. С действующими игроками "Реала" Роналду не тренируется. Контракт с ним никто подписывать не планирует.