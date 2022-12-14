https://news.day.az/sport/1519575.html Роналду переходит в мадридский "Реал"?
Роналду переходит в мадридский "Реал"?
Португальский футболист Криштиану Роналду тренируется на базе "Реал Мадрида" в пригороде испанской столицы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Relevo.
По данным портала, футболисту выделили отдельное поле. С действующими игроками "Реала" Роналду не тренируется. Контракт с ним никто подписывать не планирует.
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