Роналду выплатят огромную сумму

Португальский нападающий Криштиану Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира - 2030. Об этом сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, форвард получит 200 миллионов евро в рамках контракта на два с половиной года. Еще 200 млн будет выплачено португальцу за то, что он выступит в качестве посла совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030 года.

Стоит отметить, что при этом Португалия также претендует на турнир совместно с Испанией и Украиной.

Подписание 37-летнего футболиста поддержали члены королевской семьи, в том числе наследный принц Мухаммед бен Салман. Отмечается, что у "Аль-Насра" не было необходимых денег для контракта, поэтому были привлечены средства Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Напомним, Роналду с ноября 2022 года находился без команды. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб и игрок расторгли контракт.