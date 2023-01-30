Вратарь немецкого "Байера" может перейти в "Карабах"

Агент российского голкипера немецкого "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов вернулся к теме возможного перехода своего клиента в азербайджанский футбольный клуб "Карабах", передает Day.Az со ссылкой на РБ Спорт.

Напомним, 27 января появилась информация о том, что "Байер" приобрел голкипера "Реймса" Патрика Пенца. Причина - травма Андрея Лунева.

"Приобретение "Байером" нового вратаря изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и "Карабах". С "Карабахом" мы не вели прямые переговоры, но я разговаривал с Симоном Рольфесом, он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо. Позиция "Байера" - уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдется приемлемый вариант и все будет хорошо со здоровьем. Если нет - тоже никаких проблем, Лунев останется в "Байере" до конца контракта. Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение. Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти. Есть страны, где трансферные окна закрываются позже - те же Турция, Азербайджан", - заявил Смирнов.

