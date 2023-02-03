Месси о взаимоотношениях с Мбаппе после финала чемпионата мира — 2022

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Килианом Мбаппе после финального матча чемпионата мира в Катаре. Его слова передает Ole, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы говорили с Мбаппе об игре, о праздниках, о том, как жили люди в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего больше. Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Я сам был на другой стороне, мне тоже пришлось проиграть финал ЧМ. Но на самом деле у меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот", - сказал Месси.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира - 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Месси был признан лучшим игроком турнира.