Жду второй день соревнований Кубка мира, чтобы выступить на других снарядах. Об этом сказал в четверг Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, азербайджанский спортсмен Иван Тихонов, передает Day.Az.

На Кубке мира Иван Тихонов выступает на трех снарядах - конь-махи, параллельные брусья и перекладина. В ходе первого дня соревнований гимнаст представил упражнение на параллельных брусьях, за которое получил 13.400 балла. На данный момент Иван Тихонов занимает 11 промежуточное место.

"Сегодня немного не получилось сделать упражнение "чисто". В целом жду завтрашний день, чтобы представить упражнения на других снарядах. Тренер в общем доволен, что я выполнил комбинацию от начала до конца. Мне сейчас нужно подготовить шесть снарядов на чемпионат Европы, где будет возможность пройти многоборье и отобраться на чемпионат мира", - подчеркнул азербайджанский спортсмен.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).