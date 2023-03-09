На Кубке мира в Баку спортсмены чувствуют себя комфортно.

Об этом сказала в четверг Day.Az участница Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсменка из Колумбии Джинна Эскобар Бетанкур.

"Организация соревнований замечательная, мне все нравится, чувствую себя счастливой. Национальная арена гимнастики - красочная, все сотрудники, волонтеры работают ради нашего удобства. Это мой первый визит в Баку, и могу сказать, что город прекрасный, а люди очень доброжелательные", - подчеркнула гимнастка.

По словам колумбийской спортсменки, она с волнением ждет второго дня соревнований Кубка мира.

"Кубок мира в Баку - мои первые соревнования в текущем году. Соперники здесь сильные, в ходе первого дня упражнения я выполнила нормально, но завтра также будут соревнования, и я волнуюсь, как они пройдут", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова, Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).