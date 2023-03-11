Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легком дивизионе. Результаты доступны на сайте промоушена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в первом раунде сабмишеном. Поединок прошел в Сан-Хосе в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при.

Нурмагомедов стал чемпионом промоушена в легком весе в ноябре 2022 года. Тогда он одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей.

Всего Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Хендерсона теперь 30 побед и 12 поражений.