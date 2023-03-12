https://news.day.az/sport/1545807.html Месси ведет переговоры только с одним клубом - СМИ
Месси ведет переговоры только с одним клубом - СМИ
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ведет переговоры о продолжении карьеры только с "Пари Сен-Жермен", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Нападающий хочет остаться в Европе и обсуждает подписание нового контракта с французским клубом сроком еще на один год. "Интер Майами", который принадлежит Дэвиду Бекхэму и также заинтересован в услугах Месси, сможет заполучить аргентинца лишь летом 2024 года после завершения Кубка Америки.
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