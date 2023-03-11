Спасибо болельщикам за поддержку участников Кубка мира FIG

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку проходит очень хорошо, спасибо болельщикам, что поддерживают всех участников.

Об этом, как сообщает Trend, в субботу сказал журналистам гимнаст из Казахстана Милад Карими, занявший первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях, передает Day.Az.

"В финале выполнил программу полностью, рад своему результату на Кубке мира. Соперники были все достойные и сильные. Следующим стартом у меня будет чемпионат Азии, где я должен пройти отбор на чемпионат мира, это пока основная ближайшая задача", - сказал он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.