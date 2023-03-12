Боец ММА Монсон оценил шансы на проведение третьего поединка с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон оценил шансы на проведение своего третьего поединка с Александром Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, (промоутер) Владимир Хрюнов ждет моего боя в понедельник, чтобы убедиться, что я в порядке. Три месяца назад я перенес операцию, которая исправила проблему, беспокоившую меня уже давно. Сейчас я чувствую себя прекрасно.

Безусловно, третья битва между мной и Емельяненко - событие, которого ждут многие люди. Я сам очень этого хочу и чувствую, что готов", - передает слова Монсона "Матч ТВ".