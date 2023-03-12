https://news.day.az/sport/1545892.html Боец ММА Монсон оценил шансы на проведение третьего поединка с Емельяненко
Боец ММА Монсон оценил шансы на проведение третьего поединка с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон оценил шансы на проведение своего третьего поединка с Александром Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Думаю, (промоутер) Владимир Хрюнов ждет моего боя в понедельник, чтобы убедиться, что я в порядке. Три месяца назад я перенес операцию, которая исправила проблему, беспокоившую меня уже давно. Сейчас я чувствую себя прекрасно.
Безусловно, третья битва между мной и Емельяненко - событие, которого ждут многие люди. Я сам очень этого хочу и чувствую, что готов", - передает слова Монсона "Матч ТВ".
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