https://news.day.az/sport/1546158.html Стало известно о состоянии Романа Костомарова
Стало известно о состоянии Романа Костомарова
В состоянии здоровья госпитализированного фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова медики начали фиксировать положительные изменения. О здоровье спортсмена стало известно источнику Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей", - сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.
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