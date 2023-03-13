Стало известно о состоянии Романа Костомарова

В состоянии здоровья госпитализированного фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова медики начали фиксировать положительные изменения. О здоровье спортсмена стало известно источнику Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей", - сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.