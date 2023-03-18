Три европейских топ-клуба намерены приобреcти Кварацхелию

Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" является предметом интереса со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети сообщает журналист Экрем Конур.

По его информации, Кварацхелию хотят приобрести "Пари Сен-Жермен", мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". "Наполи" не готов продать футболиста за €100-120 млн. Неаполитанцы планируют выручить не меньше €180 млн.

В сезоне-2022/23, который является для Кварацхелии дебютным в составе "Наполи", он провел 29 матчей, забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.