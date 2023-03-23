Полиция Буэнос-Айроса помогла Месси покинуть окруженный фанатами ресторан

Аргентинскому нападающему Лионелю Месси потребовалась помощь полиции, чтобы покинуть ресторан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, к заведению в Буэнос-Айресе стянулись сотни фанатов. Толпа окружила ресторан, люди ждали Месси у входа. Полиция была вынуждена дежурить у заведения около двух часов.