https://news.day.az/sport/1548932.html Полиция Буэнос-Айроса помогла Месси покинуть окруженный фанатами ресторан - ВИДЕО
Полиция Буэнос-Айроса помогла Месси покинуть окруженный фанатами ресторан - ВИДЕО
Аргентинскому нападающему Лионелю Месси потребовалась помощь полиции, чтобы покинуть ресторан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, к заведению в Буэнос-Айресе стянулись сотни фанатов. Толпа окружила ресторан, люди ждали Месси у входа. Полиция была вынуждена дежурить у заведения около двух часов.
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