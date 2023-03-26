https://news.day.az/sport/1549082.html Экс-футболист «МЮ» Канчельскис рассказал, как ему предлагали провести договорные матчи
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис рассказал, как ему предлагали провести договорные матчи
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что ему предлагали провести договорной матч. Его слова передает Metaratings.ru, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Когда я работал за "Носту" генеральным директором, тогда нам поступали предложения провести такие игры. Но в низших дивизионах, наверное, до сих пор есть договорные матчи. Особенно, про Вторую лигу я слышал очень много. Конечно, это ужасно, говорят, там люди и на тотализаторах играют", - сказал Канчельскис.
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