Сборная Нидерландов по футболу установила антирекорд более чем столетней давности
Сборная Нидерландов по футболу в матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы - 2024 с Францией установила антирекорд более чем столетней давности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Голландцы к 21-й минуте встречи проигрывали со счетом 0:3, что с ними не происходило с 1919 года.
В итоге французы разгромили соперника со счетом 4:0 в первом матче Роналда Кумана после возвращения на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Килиан Мбаппе (дважды).
На пятой добавленной к основному времени минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай не смог реализовать пенальти.
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