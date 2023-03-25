Сборная Нидерландов по футболу установила антирекорд более чем столетней давности

Сборная Нидерландов по футболу в матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы - 2024 с Францией установила антирекорд более чем столетней давности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голландцы к 21-й минуте встречи проигрывали со счетом 0:3, что с ними не происходило с 1919 года.

В итоге французы разгромили соперника со счетом 4:0 в первом матче Роналда Кумана после возвращения на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Килиан Мбаппе (дважды).

На пятой добавленной к основному времени минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай не смог реализовать пенальти.