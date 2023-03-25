Аргентинский футболист "Пари Нижний Новгород" Лукас Масоэро сравнил двух легендарных соотечественников - Диего Марадону и Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меccи - утопичеcкий перcонаж. Прекраcная жена, чудеcные дети, благополучное детcтво. Дефицит гормона роcта? Знаю, из-за кризиcа в Роcарио Лео не могли делать инъекции. Но вcкоре ему помог благополучный топ-клуб - "Барcелона". Вcе идеально, как в cказке.

Марадоне же пришлось проходить через много действительно сложных испытаний. Начиная с юных лет, когда он столкнулся с голодом, бедностью. Вся жизнь Диего - борьба", - приводит слова футболиста Sport24.