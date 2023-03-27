Стало известно, в каком случае «Барса» сделает предложение по Месси

Переход аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в "Барселону" зависит от решения самого футболиста. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Mundo Deportivo.

В каталонском клубе настаивают на том, что президент команды Жоан Лапорта должен начать активную работу в этом направлении только в том случае, если 35-летний нападающий сам изъявит желание вернуться в Испанию.

Руководство сине-гранатовых считает, что в финансовом плане не сможет бороться с другими клубами-претендентами на аргентинца. По этой причине Месси сможет вернуться в "Барселону" только по своему желанию и если будет готов пойти на понижение заработной платы.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В августе 2021 года он пополнил состав "ПСЖ".