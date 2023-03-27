Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси после его перехода в лигу

Клубы МЛС готовы взять на себя часть обязательств по зарплате Лионеля Месси в том случае, если он перейдет в одну из команд лиги. Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководители клубов североамериканской лиги считают, что совместные усилия позволят уговорить Месси перейти в одну из команд МЛС. Так они связывают, что переезд аргентинца в США поможет клубам увеличить доходы от продажи телевизионных прав и повысить интерес к турниру.

Сообщается, что выбор клуба из МЛС будет представлен самому футболисту.

Главным претендентом на новоиспеченного чемпиона мира назывался "Интер Майами". Американцы готовы приложить максимум усилий ради подписания Месси. США - одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и переход Лео сыграл бы большую роль в продвижении турнира.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.