https://news.day.az/sport/1550242.html «Галатасарай» намерен провести турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
«Галатасарай» намерен провести турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева может быть проведен футбольный турнир между клубами тюркских стран, передает Day.Az со ссылкой на Milliyet.
С такой инициативой выступил президент "Галатасарая" Дурсун Озбек во время благотворительного матча против "Карабаха" 26 марта в Баку.
Идея Озбека была воспринята положительно. Турнир планируется провести в августе.
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