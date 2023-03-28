«Галатасарай» намерен провести турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева может быть проведен футбольный турнир между клубами тюркских стран, передает Day.Az со ссылкой на Milliyet.

С такой инициативой выступил президент "Галатасарая" Дурсун Озбек во время благотворительного матча против "Карабаха" 26 марта в Баку.

Идея Озбека была воспринята положительно. Турнир планируется провести в августе.