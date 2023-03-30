Давид Вилья стал владельцем испанского клуба

Известный в прошлом испанский нападающий Давид Вилья, успевший в свое время поиграть в составе "Барселоны", стал владельцем еще одного футбольного клуба, передает Day.Az со ссылкой на euro-football.ru.

Ранее консорциум, в который входит и Давид, приобрел американский клуб "Кинсборо", а сейчас пришла информация о том, что 41-летний экс-футболист приобретает "Бенидорм" - испанский клуб, находящийся в шестой по силе лиге страны.

Прежний президент клуба Хосе Сантьяго Лопес пожелал DV7 удачи и выразил надежду, что при нем клуб обретет свою былую форму - в конце минувшего столетия он играл в третьей, а не в шестой по силе лиге Испании.