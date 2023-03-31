Гэтжи назвал главное отличие между Хабибом и Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в интервью на YouTube-канале TMZSports порассуждал о сходствах и различиях между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, что они очень похожи. Но самое большое отличие в том, что Ислам проигрывал досрочно. Его финишировали. Так что аура непобедимости хоть и присутствует, но она не основана на стопроцентных фактах, как у Хабиба. Как мне кажется, это самый важный фактор, самая большая разница", - сказал Гэтжи.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.