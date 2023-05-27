Гурбан Гурбанов назвал первый возможный трансфер "Карабаха"

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов провел брифинг для СМИ, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Рады, что снова стали чемпионами. Сохранить звание было трудно. Да, мы подпишем Кейту. Следили за ним, интересовались. В прошлом сезоне Лиги чемпионов встретились с сильными соперниками. На сей раз нужно серьезнее готовиться, используя и тех кто есть, и новые трансферы. Начнем новый сезон 10 июня, в Баку, потом отправимся в Австрию. Пока будущие соперники неизвестны", - заявил Гурбанов.