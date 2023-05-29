Милан готовится подписать сына легендарного игрока

Нападающий "Боруссии" Мёнхенгладбах Маркус Тюрам попал в сферу интересов "Милана", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По окончанию текущего сезона Тюрам покинет "Боруссию" на правах свободного агента. На 25-летнего француза претендуют "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", а также испанские и французские клубы.

25-летний Маркус Тюрам выступает за "Боруссию" Мёнхенгладбах с 2019 года. В текущем сезоне французский нападающий отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 30 матчах немецкой Бундеслиги. К ним Тюрам смог добавить три гола и один голевой пас в двух встречах Кубка Германии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист сыграл пять матчей за сборную Франции, отметившись в них двумя результативными передачами.

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