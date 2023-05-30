Что ждет лидеров Наполи в следующем сезоне?

Стали известны условия, при которых бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике согласится возглавить итальянский "Наполи". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, сообщает Footmercato.

По информации источника, испанский специалист примет предложение неаполитанцев, если его зарплата в "Наполи" составит € 8 млн за сезон. Также президент клуба Аурелио Де Лаурентис пообещал Энрике приобрести защитника "Вильярреала" Пау Торреса в качестве замены Ким Мин Джэ, если тот покинет команду. Кроме того, тренера заверили, что нападающие Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия останутся в команде на следующий сезон.

Ранее главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона и возьмёт годовую паузу в карьере.

Ранее мы писали о комментариях главы итальянской лиги, которые были приурочены к успеху Наполи.