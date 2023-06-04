Роналду продолжит свою карьеру в "Аль-Наср"?

Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен продолжить играть за ФК "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в следующем сезоне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, несмотря на поражение в текущем сезоне, позитивный настрой и стремление завоевать чемпионский трофей сохраняются.

"Я счастлив и хочу продолжать играть здесь. Думаю, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире", - сказал футболист в интервью для YouTube-канала чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее появились слухи, что Роналду хочет разорвать контракт с клубом "Аль-Наср". Якобы спортсмен не смог стать своим в стране с абсолютно другим менталитетом. Отмечалось, что в случае ухода ему грозит солидный штраф.

Роналду перешел к саудитам в конце 2022 года. В "Аль-Насре" звезда мирового футбола получит 200 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года.