Симеоне рассказал о планах на Феликса

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о ситуации с нападающим Жоау Феликсом, аренда которого в "Челси" истекает в конце нынешнего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Ему придётся вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок "Атлетико". Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию.

Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба", - приводит слова Симеоне COPE.

Напомним, Феликс перешёл в "Атлетико" из "Бенфики" за € 127,2 млн. Стоимость аренды в "Челси" составила € 11 млн.

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