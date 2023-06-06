«ПСЖ» уволил главного тренера
"Пари Сен-Жермен" принял решение уволить главного тренера Кристофера Гальтье. Об этом сообщает Le Parisen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, о принятом решении французского специалиста уже уведомил советник по футбольным вопросам клуба Луиш Кампуш.
В 2022 году Гальтье был приглашен на должность главного тренера "ПСЖ", подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции.
В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской "Баварии".
В Кубке Франции "ПСЖ" также выбыл после 1/8 финала, проиграв "Марселю" (1:2).
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