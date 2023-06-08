Тренер «Барселоны» оценил решение Месси перейти в клуб Бекхэма

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил решение аргентинского форварда Лионеля Месси перейти в американский клуб "Интер Майами". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Специалист призвал уважать поступок футболиста. "Он больше не хочет быть в центре внимания. Он хочет ощущать меньше давления и напряжения. Он хочет больше проводить времени с семьей", - заявил он.