Рой Джонс - младший призвал объединиться боксеров во всем мире

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший призвал боксеров всего мира объединиться после рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом он рассказал ТАСС в пятницу, передает Day.Az.

"Сейчас есть определенные проблемы, из-за которых страдают боксеры. Считаю, что перед лицом этих проблем боксеры всего мира должны объединиться. Бокс не должны исключать и притеснять", - сказал Джонс.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.