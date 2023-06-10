"Фенербахче" нацелился на игрока "Интера"

"Фенербахче" хочет подписать нападающего "Интера" Эдина Джеко на правах свободного агента, сообщает в своём "твиттере" журналист Джанлука Ди Марцио, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По сведениям источника, 37-летний босниец уже получил от представителей турецкого клуба предложение о двухлетнем контракте, но решение примет после финала Лиги чемпионов. Сначала игрок хотел бы выслушать предложение "Интера" о продлении, если оно поступит.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе "Ататюрк Олимпьят". Начало игры - в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, в текущем сезоне на счету Эдина Джеко 14 голов и пять ассистов в 51 матче за итальянский клуб во всех турнирах. Его контракт истекает в июне этого года.