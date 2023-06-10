Вратарь «ПСЖ» вновь введен в искусственную кому

Голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико вновь введен в состояние искусственной комы. Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, футболист находится в больнице в Севилье. Сегодня стало известно, что врачи вновь воспользовались седативными препаратами.

Ранее сообщалось, что голкипер пострадал вследствие столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, а не после падения с кобылы, как сообщалось ранее местными СМИ.

До происшествия Серхио Рико на протяжении полутора часов отмечал вместе со своими родными и близкими победу в чемпионате Франции, которую он одержал вместе с "ПСЖ" 27 мая.

Напомним, что 28 мая испанец был доставлен в одну из клинических больниц Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Спортсмен поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии, на данный момент его удалось стабилизировать.