"Гимнастика для всех" - как постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей готовятся к 1-му Бакинскому международному "Challenge"

17 и 18 июня в столице Азербайджана пройдет 1-й Бакинский международный "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в субботу Day.Az.

Мероприятие состоится на Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига).

Наряду с другими командами, в 1-м Бакинском международном "Challenge" примут участие постояльцы учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и воспитанники детского дома смешанного типа имени О. Мирзоева в городе Лянкяран.

В связи с участием в предстоящем "Challenge" постояльцы расположенного в поселке Бильгя учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провели контрольную тренировку.

По словам главного тренера по дисциплине "Гимнастика для всех" сборной Азербайджана, члена Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслана Эйвазова, начиная с ноября, Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) проводит для постояльцев учреждения социального обслуживания пожилых людей занятия по дисциплине "Гимнастика для всех".

"С постояльцами учреждения занимается наш тренер Рена Манафова. Занятия проводятся два раза в неделю. Команда, в которую вошли люди преклонного возраста, примет участие в 1-м Бакинском международном "Challenge". Команда готовится к мероприятию с большим энтузиазмом, и мы ждем от нее запоминающегося выступления. Я выражаю глубокую признательность за организацию данных занятий министерству молодежи и спорта и Федерации гимнастики Азербайджана", - сказал он.

Руслан Эйвазов также отметил, что в 1-м Бакинском международном "Challenge" примут участие около 500 спортсменов из 47 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву. Участниками "Challenge" станут команды из 20 регионов Азербайджана.

Как отметила директор учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Самира Мехтиева, постояльцы учреждения с большим воодушевлением и позитивным настроем участвуют в занятиях по дисциплине "Гимнастика для всех".

"Они проявляют большую активность, участвуя в занятиях по этой дисциплине, что оказывает на них позитивное влияние, поднимает настроение, повышает физическую активность. Команда, в которую вошли постояльцы нашего учреждения, примет участие в предстоящем 1-м Бакинском международном "Challenge" по дисциплине "Гимнастика для всех". Думаю, наша команда представит замечательное выступление, она впервые участвует в подобном мероприятии и готовится к нему с большим усердием и душевным подъемом", - подчеркнула Мехтиева.

Тренер по дисциплине "Гимнастика для всех" Рена Манафова отметила, что подготовка к участию в 1-м Бакинском международном "Challenge" команды, в состав которой вошли люди преклонного возраста, идет хорошо.

"Признаюсь, когда мне предложили проводить занятия в учреждении социального обслуживания пожилых людей, я немного волновалась, но приступив к тренировкам и видя положительный настрой людей преклонного возраста, поняла, что у нас все получится. Мы назвали нашу команду "Молодые гимнасты 70-х годов", в ее состав вошли семь человек. Наша программа будет представлена под одну из композиций легендарной группы "Boney M". Эта музыка близка нашим участникам, упражнения для первого выступления выбрали несложные, а в дальнейшем, возможно, их усложним", - сказала Манафова, выразив признательность за содействие в проведении тренировок руководству и сотрудникам учреждения социального обслуживания пожилых людей.

Постоялец учреждения Иса Багиров рассказал, что все в учреждении занимаются гимнастикой с большим воодушевлением.

"Занятия гимнастикой поднимают нам настроение, переносят в молодость, что дарит нам положительную энергию. Очень ждем нашего выступления на Бакинском международном "Challenge", и думаю, мы справимся с поставленной задачей", - добавил Багиров.

Отметим, что "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.