«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Итальянский "Интер" поздравил своего соперника по финалу в лице "Манчестер Сити" с победой в Лиге чемпионов.

"Спасибо за путешествие, "нерадзурри". Болельщики "Интера", вы были невероятны. "Ман Сити", поздравляем", - сказано в сообщении "Интера" в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 завершился победой "Манчестер Сити" с минимальным счётом. Единственный и победный гол на счету испанского полузащитник "горожан" Родри. Для "Манчестер Сити" эта победа стала первой в Лиге чемпионов за всю историю.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холанд, лучшим игроком матча - полузащитник "горожан" Родри.

Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов - 2022/2023, сделав семь результативных передач.