«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов
Итальянский "Интер" поздравил своего соперника по финалу в лице "Манчестер Сити" с победой в Лиге чемпионов.
"Спасибо за путешествие, "нерадзурри". Болельщики "Интера", вы были невероятны. "Ман Сити", поздравляем", - сказано в сообщении "Интера" в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 завершился победой "Манчестер Сити" с минимальным счётом. Единственный и победный гол на счету испанского полузащитник "горожан" Родри. Для "Манчестер Сити" эта победа стала первой в Лиге чемпионов за всю историю.
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холанд, лучшим игроком матча - полузащитник "горожан" Родри.
Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов - 2022/2023, сделав семь результативных передач.
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