Стало известно о выставлении на продажу «Ювентуса»

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" выставили на продажу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом стало известно Il Giornale.

По информации источника, у команды серьезные финансовые проблемы из-за судебных тяжб. "Сегодня "Ювентус" находится в явном кризисе, в центре судебных разбирательств: бывший президент Андреа Аньелли переехал в Нидерланды, а клуб находится на грани краха", - отмечается в сообщении.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить "Ювентус" из еврокубков. Из-за нарушения финансового фейр-плей команда не сможет принять участие в розыгрыше европейских турниров в течение одного года.

В ноябре 2022 года Аньелли и большая часть руководства "Ювентуса" ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.