https://news.day.az/sport/1600414.html Рафиг Гусейнов стал двукратным чемпионом мира
Рафиг Гусейнов стал двукратным чемпионом мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов стал победителем чемпионата мира в столице Сербии Белграде.
Как передает Day.Az, спортсмен занял первое место в весовой категории 82 килограмма.
Победив в финале иранского соперника Алирзу Мохмадипиани со счетом 2:1 О.Гусейнов второй раз за карьеру завоевал титул чемпиона мира.
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