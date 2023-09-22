Рафиг Гусейнов стал двукратным чемпионом мира
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов стал победителем чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Как передает Day.Az, спортсмен занял первое место в весовой категории 82 килограмма.

Победив в финале иранского соперника Алирзу Мохмадипиани со счетом 2:1 О.Гусейнов второй раз за карьеру завоевал титул чемпиона мира.