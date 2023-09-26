Азербайджанские спортсмены покорили Белград и вернулись домой
Представители Центрального спортивного клуба (ЦСК), успешно выступившие в составе сборной Азербайджана на Чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде (Сербия), вернулись на Родину.
Как сообщили во вторник Day.Az в минобороны Азербайджанской Республики, на соревнованиях спортсмены ЦСК принесли сборной Азербайджана 2 медали - 1 золотую и 1 серебряную.
Золотую медаль завоевал капитан Рафиг Гусейнов, выступающий в весовой категории до 82 кг. Одолев всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Другой представитель клуба Хясрят Джафаров, выступающий в весовой категории до 67 кг, удостоился серебряной медали.
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом мира в командном зачете.
Отметим, что тренером сборной является старший лейтенант Гасан Алиев.
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