Азербайджанские спортсмены покорили Белград и вернулись домой

Представители Центрального спортивного клуба (ЦСК), успешно выступившие в составе сборной Азербайджана на Чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде (Сербия), вернулись на Родину.

Как сообщили во вторник Day.Az в минобороны Азербайджанской Республики, на соревнованиях спортсмены ЦСК принесли сборной Азербайджана 2 медали - 1 золотую и 1 серебряную.

Золотую медаль завоевал капитан Рафиг Гусейнов, выступающий в весовой категории до 82 кг. Одолев всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Другой представитель клуба Хясрят Джафаров, выступающий в весовой категории до 67 кг, удостоился серебряной медали.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом мира в командном зачете.

Отметим, что тренером сборной является старший лейтенант Гасан Алиев.