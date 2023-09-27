Так выглядит проект нового стадиона Гянджи
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В скором времени должно начаться строительство нового футбольного стадиона в Гяндже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, пока неизвестны сроки строительства и вместимость арены, однако проект разработки стадиона находится уже на стадии завершения.