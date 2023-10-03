Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по версии WBO

Сын Кости Цзю стал полноправным чемпионом мира по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, для этого Тиму даже не пришлось драться с бывшим обладателем пояса Чарло. Экс-чемпиона лишили титула за отказ от боя с Цзю-младшим. Чарло нарушил правила, когда вышел на ринг в другом поединке. Вместо защиты титула американец провел бой с Саулем Альваресом. Тим Цзю не знает поражений в профессиональной карьере. На счету гражданина Австралии 23 победы, 17 из них - нокаутом.