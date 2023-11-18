Французские власти отказались гарантировать безопасность фанатов "Аякса"

Болельщикам "Аякса" не рады на выездном матче Лиги Европы УЕФА против марсельского "Олимпика" 30 ноября, передает Day.Az со ссылкой на сайт амстердамского клуба.

Отмечается, что существует высокая вероятность нарушений общественного порядка во время матча.

"С 12:00 среды, 29 ноября 2023 года, до 2:00 пятницы, 1 декабря 2023 года, любому лицу, заявляющему, что он является фанатом амстердамского "Аякса" или ведет себя соответствующим образом, запрещается входить на стадион", - говорится в изданном постановлении марсельской полиции, опубликованном на сайте "Аякса".

Отмечается, уровень террористической угрозы во Франции находится на самом высоком уровне, что существенно влияет на возможную реакцию полиции.

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