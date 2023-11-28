Ривалдо рассказал о главных фаворитах на победу "Золотого Мяча"

Бывший форвард "Барселоны" Ривалдо назвал фамилии футболистов, которые, по его мнению, будут бороться за "Золотой мяч" в ближайшие годы, передает Day.Az со сссылкой на Чемпионат.

"Будут ли сейчас "Золотые мячи" между собой распределять Холанд и Мбаппе? Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами. Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он всё-таки не может быть достоин "Золотого мяча". Холанд и Мбаппе наверняка будут бороться за него в ближайшие годы", - сказал Ривалдо/

Напомним, в 2023 году обладателем "Золотого мяча" стал 36-летний форвард "Интер Майами" Лионель Месси. Для аргентинца подобная награда стала восьмой в карьере. Холанд занял второе место в голосовании, Мбаппе - третье.

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