https://news.day.az/sport/1634489.html Стало известно, где пройдет матч открытия ЧМ-2026 по футболу
Стало известно, где пройдет матч открытия ЧМ-2026 по футболу
Первый матч и церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоятся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Турнир примут США, Канада и Мексика.
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