Стало известно, где пройдет матч открытия ЧМ-2026 по футболу

Первый матч и церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоятся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Турнир примут США, Канада и Мексика.

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