«Барселона» может расстаться с одним из лидеров обороны

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Ферран Мартинес.

По сведениям источника, Кунде может покинуть стан каталонской команды, если по нему поступит интересное предложение. Отмечается, что сине-гранатовые рассматривают продажу француза из-за проблем с правилами финансового фэйр плей.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что летом "Барселона" может расстаться с полузащитником из Нидерландов Френки де Йонгом.

Напомним, Кунде перешёл в "Барселону" из "Севильи" летом 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 60 млн.

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