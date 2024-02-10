Иран призвал ФИФА отстранить Израиль от международных турниров

Федерация футбола Ирана обратилась на своем официальном сайте к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить Израиль от международных турниров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"Незамедлительные действия ФИФА, ассоциаций и федераций станут символом реализации норм устава всемирного футбольного сообщества в области социальной ответственности", - говорится в заявлении.

8 февраля футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.