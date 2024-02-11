Успех азербайджанских гимнасток на международном турнире в Люксембурге

Члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступили на международном турнире "LUXGR Cup 2024" в Люксембурге, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде, выступающая во взрослой возрастной категории, завоевала две золотые медали (в многоборье и упражнении с булавами), два "серебра" (программы с обручем и лентой) и одну бронзовую награду (упражнение с мячом).

Выступающие среди юниорок Назрин Абдуллаева (упражнение с обручем), София Мамедова (упражнение с лентой), Дениз Абдуллазаде (упражнение с булавами) завоевали серебряные награды, а Фидан Гурбанлы бронзовую медаль (в многоборье).

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