Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия).

Как сообщает Day.Az, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов в квалификации упражнения на кольцах заняв первое место, вышел в финал Кубка мира.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Котбусе проходит 22-25 февраля.

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