https://news.day.az/sport/1639601.html Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия).
Как сообщает Day.Az, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов в квалификации упражнения на кольцах заняв первое место, вышел в финал Кубка мира.
Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Котбусе проходит 22-25 февраля.
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